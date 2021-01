Solidarité : Trëmma, la nouvelle plateforme de vente en ligne lancée par Emmaüs

T. Guery, S. Pichavant, C. Brunet, A. Da Silva

Mathilde Moeini a décidé de vendre un tabouret et une combinaison de soirée flambant neuve. Elle mettra ses annonces en ligne non pas sur Leboncoin ou Vinted, mais sur Trëmma, la nouvelle plateforme de vente en ligne entre particuliers lancée par l'association Emmaüs. "Je ne compte pas gagner d'argent avec cette robe, je veux la vendre sur le site Trëmma pour participer et financer un projet solidaire", confie-t-elle.

Une vente qui se transforme en don

Trëmma ressemble à n'importe quel site de vente de produits de seconde main. Seule différence : le vendeur doit choisir à quelle initiative solidaire va aller son argent. La vente se transforme ainsi en don. L'application est née dans les locaux d'Emmaüs à Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis) d'un constat simple. "On perd ce réflexe Emmaüs, surtout une génération très connectée, une jeune génération pour qui faire une annonce sur Vinted ou Leboncoin, c'est comme une seconde nature. Donc c'est vraiment remettre le don d'objets au centre de la solidarité", explique Maud Sarda, directrice du Label Emmaüs.

