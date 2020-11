Solidarité : Jean-Gilles, serveur à la tour Eiffel et bénévole

Jean-Gilles Lopez est en quelque sorte le maître d’hôtel de l’humanitaire. Au quotidien, il travaille comme serveur dans un restaurant de la tour Eiffel. Loin du Paris, chic, c’est bénévolement qu’il distribue, trois fois par semaine, des repas aux plus démunis au sein de l’association "L’un est l’autre". "Dès l’âge de 19 ans, j’ai travaillé dans la restauration. À la tour Eiffel, je restaure les ventres, et ici, on a la prétention de restaurer un peu l’âme."



La garantie de repas frais

Un engagement qui commence au petit matin, par la corvée d’épluchage des légumes. Les bénévoles préparent eux-mêmes les repas. "La vocation de l’association, c’est de fournir du jeudi au dimanche de la cuisine faite maison. Il n’y a pas de conserves, ici : seulement des légumes frais", assure Jean-Gilles Lopez. Pas question pour lui d’être freiné par le confinement, tout comme Géraldine et Ayoub, des bénévoles qui ont souhaité s’engager au sein de l’association.

Le JT

Les autres sujets du JT