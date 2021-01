Sans-abri : au cœur d'une maraude à Montpellier

Samedi 9 janvier au soir, dans le centre-ville de Montpellier (Hérault), Rosemonde, Cécile, Marion et Margaux-Fleur se sont rendues au chevet des plus démunis, avec des sacs à dos remplis de denrées alimentaires et de vêtements chauds. "Ça vient du cœur et ce sont de belles actions", témoigne un sans-abri. Tous les soirs, les bénévoles de diverses associations apportent une dose d'humanité à ceux qui ont décroché et restent sur le bas-côté.

"Elles nous aident énormément"

Outre la distribution de produits de première nécessité pour les bénéficiaires et leurs animaux, les bénévoles prennent le temps d'écouter. "C'est un contact humain, témoigne Cécile. On s'intéresse à eux". Les personnes rencontrées apprécient ces moments d'échange et la bienveillance des humanitaires. "Elles sont au top, souligne un sans-abri. Elles nous aident énormément". On estime entre 500 et 800 le nombre de SDF à Montpellier.