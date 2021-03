Gaspillage alimentaire : des fruits et légumes invendus transformés pour prolonger leur durée de vie

Alors que la crise sanitaire liée au Covid-19 a accentué la précarité, de plus en plus de nouveaux pauvres ne peuvent plus se nourrir que grâce aux banques alimentaires. Dans les quartiers nord de Marseille, les fruits et légumes invendus sont récupérés pour être transformés en produits surgelés, soupes ou compotes distribuées aux associations caritatives.