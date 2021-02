En Champagne, des nuits en gîte offertes aux étudiants pour leur remonter le moral

"Garde le moral, vient à la campagne !". C’est le slogan de cette opération solidarité lancée par la maison du tourisme Les Portes de la Champagne dans l’Aisne. Ses responsables ont réussi à convaincre des propriétaires de gites et de chambres d’hôtes d’accueillir gratuitement le temps d’une nuit, des étudiants des Hauts-de-France. Un bol d'air pour des jeunes qui vivent de plus en plus mal leur isolement lié à la crise sanitaire.

Parenthèse enchantée

Ce jour-là, Louise et Clémence, étudiantes en BTS Conduite et gestion d’une exploitation agricole, sont accueillies dans la maison d’hôtes de Bernard Billy. Une bouffée d’air pour les deux jeunes filles, qui en plus du séjour ont également droit à la visite d’une exploitation de champagne, mais aussi pour le propriétaire, privé d’hôtes à cause de l’épidémie : "Les étudiants ont autant besoin d’être en contact comme ça que moi de les recevoir et de discuter, ça me fait aussi énormément de bien. (…) Là, au moins, ils ont de l’espace et de la discussion".

L’opération dure jusqu’au 5 avril. Pour en bénéficier, il faut être étudiant(e) dans les Hauts-de-France, être majeur, disposer d’un justificatif de logement à son nom, une assurance responsabilité civile et s’inscrire sur le site de la maison du tourisme.