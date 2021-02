Crise sanitaire : à Reims, un coiffeur se mobilise pour les étudiants

À Reims (Marne), une trentaine d’étudiants vont pouvoir s'offrir le petit luxe d'une coupe dans un salon de coiffure. Contre cinq euros, ils ont le droit à une coupe de cheveux dans le salon de VMap Mapeye. "Ça fait du bien de voir comme ça les associations qui aident les étudiants, et des coiffeurs qui se solidarisent pour faire du bien aux étudiants", explique un client. "J’ai été étudiant comme eux, sauf que moi à mon époque y’avait pas ce Covid, donc je me mets à leur place", explique le coiffeur solidaire.

"Une question de dignité"

Cet élan de solidarité a été rendu possible grâce à une association étudiante, les Étudiants Musulmans de France (EMF). Elle aide plus de 500 jeunes à Reims pour l’alimentation, le logement ou encore le coiffeur. "C’est aussi une question de dignité, (…) pouvoir se présenter et être propre ne serait-ce qu’à un entretien, puisqu’il y a beaucoup d’étudiants qui cherchent du travail en parallèle, c’est très important", affirme Cheikh Dieng, président de l’antenne marnais de l’EMF. Entre les collectes de dons et les distributions de nourriture, les opérations se multiplient pour les étudiants. Dimanche 21 février, 400 repas ont été distribués à Reims par l’association.