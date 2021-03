Crise sanitaire : à Aix-en-Provence, une discothèque vole au secours des étudiants

Dans le centre d'Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), la discothèque Le Mistral vole au secours de ses principaux clients : les étudiants. Elle les a accueillis en plein jour pour leur remettre des dons. "J'ai choisi un tajine au poulet, commente une bénéficiaire. Je n'en ai jamais mangé." La générosité de nombreuses associations partenaires apporte aux étudiants des denrées alimentaires, mais aussi des soins psychologiques et de bien-être. "Ces petits n'ont pas besoin de conseils, ils ont besoin de soins, assure Sophie Pigot, enseignante en ostéopathie. Donc j'ai demandé à mes étudiants, qui ont répondu présent."

Plusieurs semaines d'opérations

Une autre participante a l'opération se réjouit de pouvoir aider. "On n'a jamais voulu de moi parce que j'étais juste coiffeuse, et je n'étais pas dans le médical ni dans l'agroalimentaire, commente Morgane. Alors que là, au moins on me laisse ma chance de pouvoir donner de ma personne." 200 étudiants ont profité de l'aubaine. Et ce n'est qu'un début, puisque l'opération se renouvellera chaque semaine dans plusieurs discothèques de la région d'Aix-Marseille.