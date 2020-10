Coronavirus : la Croix-Rouge aux petits soins pour les plus démunis

J. Benzina, C. Guyon, N. Berthier, J. Pires

La crise du Covid-19 touche l’ensemble de la population en France mais les plus démunis sont particulièrement vulnérables en cette période difficile. Alors, la Croix-Rouge ne relâche pas ses actions. Certains bénévoles sont en quelque sorte des concierges solidaires. Ils viennent par exemple livrer des produits de première nécessité à des personnes qui ne peuvent pas se déplacer, comme Evelyne Lauréfon, 94 ans.

Livraisons de médicaments

Les adhérents de l’association lui apportent aussi les médicaments dont elle a besoin car ses enfants n’habitent pas à Paris. "C’est impeccable parce que les personnes que j’ai vues me téléphonent la veille pour me dire : ‘On viendra entre telle et telle heure’. Il n’y a pas de problèmes : chapeau !", se réjouit la vieille dame. Ce système de livraison est né pendant le confinement. Il permet aussi aux personne isolées de conserver un lien social.

