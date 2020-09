Amiens : Agoraé, l'épicerie solidaire qui vient en aide aux étudiants en difficulté

La pandémie de Covid-19 a empêché bien des étudiants de travailler cet été pour faire des économies. Nombreux sont ceux qui se retrouvent en difficulté financière en cette rentrée. C’est le cas de Sarah, étudiante en socio-philosophie à Amiens (Somme). Avec, chaque mois, une bourse de 400 euros et des APL de 128 euros, la jeune fille ne s’en sort pas. "Au niveau du budget, ce sera assez difficile à gérer", juge-t-elle.

Alors, elle n’a d’autre choix que de faire appel à l’Agoraé, une association caritative et solidaire de la ville. Comme elle, 150 étudiants se fournissent dans cette épicerie, soit deux fois plus que l’an dernier. "On va retrouver tous les produits. On a des conserves, des produits laitiers, des produits d’hygiène", explique Félix Bodoulé Sosso, vice-président de l’Agoraé. Une aide précieuse qui permet aux étudiants d’avoir l’esprit plus libre pour leur rentrée.

