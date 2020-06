Soleil et pluie : gare aux moustiques !

Déconfinés, sans aucun respect des distances, les moustiques sont de retour. Sur sa terrasse, Jeanne, 2 ans, manie déjà la lotion répulsive. Piqûres et démangeaisons empoisonnent la vie de cette famille. Les moustiques ne sont pas plus nombreux qu’avant, ni plus précoces. En revanche, le moustique-tigre gagne du terrain : il est désormais présent dans 58 départements métropolitains, soit sept de plus que l’an dernier.

Ils ne transmettent pas le Covid-19, assure l’OMS

Contre ce moustique urbain, il est impossible de mettre en place des opérations d’épandage de pesticides, comme celles pratiquées en zones naturelles humides. À l’institut Pasteur, à Paris, les étagères abritent une collection de moustiques très particulière. Concernant le coronavirus, vous n’avez aucun risque d’être contaminé par un moustique, assure l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).

