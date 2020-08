Soldes d’été : un bilan en demi-teinte

Les fortes démarques n’auront pas suffi. Dans cette boutique d’Île-de-France, les soldes se terminent. Il y a peu de clients et ils ne sont pas spécialement venus pour faire des affaires. "C’est pour un achat pour mon mari qui cherche un bermuda (…), donc oui, c’est un achat un petit peu forcé", confie cette cliente. "Je ne savais même pas que les soldes allaient jusqu’au 11 août, je l’ai appris il y a peu de temps", raconte ce client.



Des soldes perturbées par la crise sanitaire

"Je ne trouve pas ça hyper intéressant, je fais les ventes privées plutôt que les soldes", rapporte cette femme. Des soldes moins attendues, et perturbées par la crise sanitaire. Résultat ici : le chiffre d’affaires de juillet a chuté. "On a une baisse de 40% de la fréquentation. Ceci est dû peut-être aux gestes barrières par rapport au Covid, et également au report des soldes de trois semaines", explique un responsable de boutique.