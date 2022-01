Soldes : "Dans les premières heures, on est capable de vendre 10 000 paires !", se réjouit un leader de la vente en ligne

Les soldes d'hiver débutent mercredi en France. Et malgré le Covid-19, le télétravail, l’inflation et plusieurs jours de ventes privées, ils restent un évènement commercial plébiscité par les Français.

Ce 12 janvier, la première journée des soldes d'hiver est celle de tous les dangers chez Spartoo, le leader européen des chaussures sur Internet, avec des ventes sans doute multipliées par 10. "Ce qui est très difficile, c’est que ces volumes-là se font sur des temps très courts, explique son président, Boris Saragaglia. Dans les premières heures, on est capable de vendre 10 000 paires !"

Pour faire face, Spartoo a doublé les équipes à la logistique et au service client et s’est minutieusement préparé. "Dans ces périodes de confinement, on a beaucoup anticipé. L’ensemble des équipes va être mobilisée à regarder les ventes qu’on va réaliser à l’heure et on va pouvoir améliorer les remises tout au long de la journée en fonction de l’évolution. Cette année, nous visons des croissances de l’ordre de 15% sur ces soldes comparées à la même période l’année dernière, sur janvier-février".

"On a pris le parti depuis 18 mois d’investir beaucoup dans le stock. Donc on a des stocks supérieurs à plus de 30% par rapport à l’année dernière." Boris Saragaglia, président de Spartoo à franceinfo

"On pourra donc faire face, à la fois à la hausse de volume et à la fois aux probables délais de livraison en retard qu’il pourra y avoir sur le premier semestre 2022", assure Boris Saragaglia.

Les Français déterminés à profiter

Si la vente en ligne se frotte les mains, les commerçants sont plus inquiets car la flambée de l’épidémie de Covid-19 n’incite pas au lèche-vitrine et le télétravail a déjà des retombées dans certains quartiers de bureaux. La fréquentation des magasins de vêtements a parfois diminué de moitié, selon la Fédération de l’habillement.

Les Français apparaissent toutefois déterminés à profiter des soldes qui restent un grand évènement commercial, malgré les ventes privées qui ont commencé il y a plusieurs jours déjà.

Ils ont même épargné pour ça, surtout les plus jeunes de 18 à 34 ans, révèle un sondage réalisé par les experts en publicité digitale d'Invibes Advertising. Les Français trouvent même les quatre semaines prévues à cet effet trop courtes. "69% de ces personnes souhaiteraient que cette période soit prolongée au-delà des dates habituelles", assure Sami Battikh, directeur d'Invibes Advertising.

Conscience environnementale

Si les soldes n’ont donc rien perdu de leur attrait, ils sont pourtant pratiqués de manière plus vertueuse, selon Jean-Baptiste Léridon, à la tête de Relais Colis, l’un des spécialistes de la livraison de produits vendus sur Internet. Il prévoit de livrer mercredi 200 000 colis contre 150 000 d'ordinaire.

Un tiers de plus seulement, une augmentation qu’il juge raisonnable d’un point de vue citoyen notamment : "D’un point logistique, puis d’un point de vue citoyen, plus l’activité est lissée mieux c’est. C’est mieux d’avoir une dizaine de pics de moindre ampleur qu’un ou deux gros pics, comme ça peut être le cas en Chine, qui vont nécessiter une débauche de moyens qui sont moins vertueux d’un point de vue environnemental."

Huit fois sur dix les achats en soldes sont des vêtements. Mais les clients recherchent de plus en plus des produits fabriqués en France, un peu plus chers, un peu plus beaux et qui deviennent plus accessibles pendant quatre semaines. Ils ont jusqu’au 8 février pour le faire.