"Si on a un fétichisme pour les yeux, pourquoi pas ?" : draguer masqué en temps de coronavirus, "un frein"

Après la période de confinement, qui a fait exploser la fréquentation des sites de rencontre, les célibataires peuvent à nouveau sortir dans la rue, fréquenter les bars et les restaurants, mais toujours en respectant les gestes barrières.

L'été, c'est la saison de la drague sur la plage, des rencontres en terrasse... Mais cette année, l'épidémie de Covid-19 a bouleversé la vie des célibataires, d'abord confinés, puis forcés de respecter le mètre de distance et le port du masque. Forcément, ça génère quelques frustrations chez certaines. "Il y avait trop de mecs, trop beaux !", s'exclame un groupe de copines. Parmi elles, Agathe, 26 ans. Pour elle c'est clair : impossible de flirter avec le masque sur le nez. "J'ai vu des gens avec des masques pendant la soirée, ça met tout de suite un frein", avoue-t-elle. "Je trouve que ça met une distance, c'est bête mais tu as un peu moins envie".

Comme on ne voit plus que les yeux, tu sens à leur regard qu'ils peuvent te juger, ça installe une ambiance inconfortable.Agatheà franceinfo

Pour Juliette, 25 ans, c'est tout le contraire : les gestes barrière ont un certain avantage. Selon elle, "si tu recherches une relation 'sérieuse', c'est un avantage d'avoir des gestes barrières à respecter dans le sens où tu vas plus faire attention à sa personnalité. T'as plus le temps de choisir et d'analyser si la personne peut te correspondre plutôt que de t'amuser et ensuite regretter."

Mais peut-on vraiment draguer tout en respectant les gestes barrières ? "Si on a un fétichisme pour les yeux, oui", concède Adam. "Ça dépend des gens, moi j'aime bien les yeux donc peut-être...". À ses côtés, Ottman rétorque : "C'est la réponse platonique ça ! Je pense que c'est vraiment impossible, avec le mètre de distance, tu as besoin de créer du contact si tu veux rencontrer une fille, un garçon."

Les sites de rencontres plébiscités

Flirter en temps de coronavirus ? Trop compliqué pour beaucoup. La solution ? Les sites de rencontre. "On devait faire des séances pour apprendre à séduire dans la vraie vie, pendant les soirées entre amis, au travail, un peu dans toutes les occasions, explique Selim Niederhoffer, coach en séduction à Paris, et il y en a beaucoup qui me demandent de convertir ça en coaching pour les sites de rencontre."

Ils se disent qu'il vaut mieux continuer tranquillement de séduire en ligne parce que c'est quand même plus facile.Selim Niederhoffer, coach en séductionà franceinfo

Depuis le mois de mars, les applications de rencontre ont explosé : +23% de discussions sur l'application Tinder... avec des discussions plus longues qu'avant. Once, l'application française, enregistre 30 % de téléchargements supplémentaires.