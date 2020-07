Seine-Saint-Denis : nouveau cluster important dans une maternelle de Saint-Ouen

Des mesures plus restrictives sont d’ores-et-déjà mis en place à Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis, pour lutter contre l’accélération des contamination au Covid-19. "Le dépistage est actuellement en cours dans le gymnase municipal [mardi 14 juillet] et va se poursuivre tout l’après-midi. C’est la découverte d’un nouveau foyer de contamination dans la ville qui a motivé cette décision, et d’abord l’enquête épidémiologique réalisée dans une maternelle de la commune, où plus de 20 cas de Covid-19 ont été détectés parmi le personnel et les enfants", rapporte la journaliste Élise Ferret, en duplex sur place.

Le port du masque obligatoire

"Ce serait la directrice de l’établissement Anatole France qui se serait déclarée la première, le 5 juillet dernier, et qui aurait alerter elle-même les autorités, suite à son test positif Covid. […] La préfecture de Seine-Saint-Denis a décidé de prendre les mesures qui s’imposent : commerces, hôtels, mairie, le port du masque est désormais obligatoire dans tous les lieux clos accueillant du public", ajoute-t-elle.

