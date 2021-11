Scolarité : de nombreuses classes fermées à cause du Covid-19

Depuis le vendredi 19 novembre, plusieurs élèves en classe de primaire suivent leurs cours depuis la maison, à la suite de cas de Covid-19 détecté au sein-même des groupes. "Tu as ta maman qui t'aide, mais tu n'as pas la maîtresse donc ça fait un petit changement", témoigne Jéna, une élève en classe de CE1, dont la mère a eu la chance d'être autorisée à travailler de chez elle, afin de s'occuper de sa fille. "Il a fallu que j'aille prévenir l'employeur rapidement, il a fallu s'organiser."





Les instituteurs rôdés depuis la rentrée scolaire



L'institutrice de la petite Jena est seule dans la salle de classe, et envoie les cours par mail aux parents de ses élèves. C'est la première fois qu'elle voit une classe de son établissement fermée à cause du virus. "On sait que ça peut arriver donc, maintenant, on est un peu rôdé. C'est surtout une aventure humaine d'apprendre, on passe à côté de ça dans l'enseignement à distance", déplore-t-elle, en espérant que cette situation ne s'étale pas.