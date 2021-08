Saint-Tropez : aux urgences, le Covid-19 s'ajoute aux accidents de vacances

Aux urgences de Saint-Tropez (Var), le Covid-19 est omniprésent. Et pour les cas suspects, un test est effectué sur place, grâce à une machine offerte par un riche mécène. Les patients doivent attendre dehors, par mesure de prudence. À l'accueil, l'infirmière est vigilante. "Ça reflambe, c'est compliqué, c'est le tourisme qui fait augmenter les cas", explique Marine Combaud.

Jusqu'à 200 patients par jour dans un hôpital

Il y a aussi les accidents de vacances au bord de la mer. Dans un petit hôpital, l'activité est multipliée par trois l'été à cause des touristes. "Je viens de m'arracher l'ongle dans une activité nautique", explique un jeune homme. Il y a jusqu'à 200 patients par jour à secourir, et s'y ajoute le stress de l'épidémie. Il faut aussi gérer les urgences vitales, plus nombreuses, comme dans le cas d'un homme de 70 ans dont le cœur bat trop lentement. Il doit être transféré à Toulon pour subir une opération. Mais certains, faute de lits et de personnel, ont passé la nuit dans les couloirs. Beaucoup de soignants sont d'astreinte dans les centres de vaccination.