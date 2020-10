Royaume-Uni : le gouvernement durcit les mesures sanitaires face à un rebond de l’épidémie

Au Royaume-Uni, plus de 18 000 nouveaux cas de coronavirus ont été détectés le 15 octobre. Le gouvernement britannique a pris de nouvelles mesures de restriction, qui vont toucher la vie privée de ses citoyens.



La situation se dégrade très rapidement au Royaume-Uni, explique Matthieu Boisseau, correspondant de France Télévision à Londres. Dans la capitale britannique, les réunions privées en intérieur seront interdites à partir de samedi 17 octobre. Retrouver des amis au restaurant ou chez soi ne sera donc plus possible.

Conséquences économiques lourdes

En Écosse, en Irlande du Nord et à Liverpool, les mesures sont encore plus strictes puisque les pubs y sont fermés. Il est déconseillé aux habitants de sortir chez eux. A Manchester, les élus locaux ont refusé un durcissement des mesures en place car ils estiment que le prix à payer est trop lourd en terme d’impact économique, indique Matthieu Buisseau. Ils jugent également que les mesures compensatoires proposées par le gouvernement sont insuffisantes





