Royaume-Uni : fin des restrictions sanitaires, la population exulte

En Angleterre, les discothèques ont enfin pu rouvrir leurs portes et le masque n'est plus obligatoire dans les transports, sauf à Londres. C'est le "Freedom Day" en Grande-Bretagne, où les restrictions sanitaires ont pris fin, lundi 19 juillet à minuit. C'est le début d'une nouvelle vie, sans distanciation sociale, pour la population qui redécouvre la liberté. C'est le cas des fêtards, qui ont envahi les discothèques. "C'est comme un rêve qui se réalise", témoigne une jeune femme. À l'entrée, ni pass sanitaire, ni test. Mais certains clients sont inquiets. "Je pense que c'est trop tôt pour rouvrir", confie une cliente.

Plus de masque obligatoire

Le gouvernement veut rouvrir le pays coûte que coûte, et ce, malgré la reprise de l'épidémie de Covid-19. Si le masque reste obligatoire dans les bus et les métros londoniens, il ne l'est plus ailleurs. Par précaution, une librairie continue d'appliquer les gestes barrières et recommande le port du masque, sans l'imposer. Le gouvernement appelle malgré tout à la prudence.