Routiers bloqués à Douvres : "La France a protégé l'Europe en prenant des mesures de contrôles strictes", assure Jean-Baptiste Djebbari

"La France a protégé l'Europe en prenant des mesures de contrôle strictes et nous avons fait depuis 48 heures repartir les circulations de marchandises et de passagers alors que plus de 20 pays européens ont pris des mesures de restrictions sur les passagers", assure jeudi 24 décembre sur franceinfo, Jean-Baptiste Djebbari, ministre délégué aux Transports. Entre 600 et 800 chauffeurs routiers français sont bloqués au Port de Douvres, en attendant de pouvoir rejoindre la France.

Selon le ministre, la France a réalisé 1 800 tests : 500 hier soir et 1 300 dans la nuit.

"Tous les tests ont été négatifs et le système se débloque au fil de l'eau." Jean-Baptiste Djebbari, ministre délégué aux Transports à franceinfo

"La fluidification des opérations de retour est en cours et c'est évidemment la volonté du gouvernement de faire en sorte que le plus grand nombre de routiers français notamment et européens, rentrent en France et puissent notamment passer Noël en famille" a expliqué Jean-Baptiste Djebbari.

Une dérogation pour circuler le 25 décembre

Le ministre a aussi annoncé l'envoi d'une trentaine de pompiers et de 10 000 tests : " Nous avons envoyé 35 pompiers, 26 professionnels et 9 volontaires avec 10 000 tests. L'idée est de compléter le dispositif anglais". Le ministre a aussi annoncé la mobilisation de la Croix Rouge et de la grande distribution pour offrir des conditions décentes aux routiers bloqués.

Les routiers pourront-ils circuler demain jour de Noël ? "J'ai signé toutes les dérogations, en lien avec le Premier Ministre, pour que les poids lourds puissent circuler le 25 décembre", annonce Jean-Baptiste Djebbari.