Roubaix : une campagne de dépistage massive en janvier

Dans les régions où la situation sanitaire liée à l'épidémie de coronavirus reste délicate, une vaste opération de dépistage massive va commencer dès la semaine prochaine. Les habitants de Roubaix (Nord) se feront notamment tester entre le 11 et le 16 janvier prochain. En octobre, la ville de Roubaix avait connu un taux d’incidence record, avec plus de 1 100 cas pour 100 000 habitants. C’est donc ici que l’Agence régionale de santé (ARS) a décidé de mener cette vaste opération, avec le soutien logistique de la municipalité.

Trouver les bons arguments

"On va tout faire pour épauler l’Agence régionale de santé, par notre communication et par tous les canaux dont nous disposons", détaille Jean-Philippe Dancoine, médecin et adjoint au maire de Roubaix chargé de la santé. Il faut parfois trouver les mots et les arguments pour convaincre les plus réfractaires. "J’ai réussi à passer à côté depuis le début du Covid, donc je ne sais pas, je vais voir", explique une riveraine.

