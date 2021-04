Roubaix : un anesthésiste guéri du Covid-19 remercie ses soignants

Alain Rime est médecin réanimateur, mais c'est en tant que patient venant remercier les soignants qu'il se rend à l'hôpital Victor-Provo, à Roubaix, dans le Nord. Il y a un an, atteint du Covid-19, il est admis dans l'hôpital dans le service de réanimation. "Vous m'avez sauvé la vie et je vous suis éternellement reconnaissant", leur confie le médecin. "On est fiers parce que c'était compliqué, on ne va pas se le cacher. C'est une victoire", se souvient une infirmière.



Une forme grave du Covid-19

Contaminé dans son service de réanimation, il contracte une forme grave de la maladie. Il a occupé un lit pendant 44 jours. "J'ai appelé mon épouse avant d'être intubé pour lui dire que j'allais mourir. Vous voyez la conscience que j'avais de la gravité de mon état ?", se remémore-t-il. Ses collègues deviennent alors ses médecins. Alain Rime est venu leur porter un message : "Je suis venu leur dire que je me battais à l'extérieur pour qu'il y ait le moins d'entrée possible ici, que les gens fassent attention", explique-t-il.