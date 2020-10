Restrictions pour les bars et restaurants, télétravail, fêtes locales interdites... L'Italie prend de nouvelles mesures pour lutter contre l'épidémie de Covid-19

Des décisions visant à mieux "affronter la nouvelle vague de contagions qui touche sévèrement l'Italie et l'Europe". Le Premier ministre italien, Giuseppe Conte, a annoncé une nouvelle série de mesures pour endiguer la recrudescence des cas de Covid-19 en Italie, dimanche 18 octobre.

"Nous ne pouvons pas perdre de temps. Nous devons mettre en oeuvre des mesures pour éviter un nouveau confinement généralisé qui pourrait mettre gravement en péril l'économie", a justifié Giuseppe Conte au cours d'un point de presse à Palazzo Chigi, le siège du gouvernement.

La philosophie générale est de limiter au maximum les rassemblements et la promiscuité induite, propices à la transmission du virus, que ce soit dans l'espace public ou dans les lieux privés. Les restaurants devront ainsi fermer leurs portes au plus tard à minuit, et accueillir au maximum six personnes par tablée. lls devront également afficher à l'extérieur leur capacité d'accueil maximale. Les bars devront de leur côté fermer à 18 heures s'ils ne peuvent pas proposer un service à table à des clients assis.

Les fonctionnaires majoritairement en télétravail

L'administration italienne devra faire travailler les fonctionnaires à 75% en télétravail –une règle qui sera fortement recommandée aux entreprises du secteur privé. Les réunions de travail en présentiel seront aussi à éviter au profit de vidéo-conférences. Le télétravail devrait permettre de réduire la pression sur les transports publics, qui doivent limiter leur nombre de passagers, notamment aux heures de pointe.

Toujours dans la même optique, le gouvernement a décidé que les arrivées dans les établissements scolaires, où l'enseignement à distance sera favorisé, pourraient se faire de manière échelonnée pour éviter tout attroupement.

Les fêtes et foires locales, très répandues en Italie, seront elles aussi interdites, tout comme les sports collectifs amateurs comme le foot ou le basket. Au niveau local, les maires pourront décider "la fermeture au public, à partir de 21 heures, de rues ou de places où peuvent se créer des attroupements", a également annoncé Giuseppe Conte.

L'Italie, qui jusque fin septembre avait fait figure d'exception vertueuse en Europe, fait face désormais à une hausse inquiétante du nombre de contagions. Elle a pour la première fois passé la barre des 10 000 nouveaux cas quotidiens vendredi, et est restée au-dessus de ce cap symbolique samedi et dimanche. Pour prévenir la flambée des cas, le gouvernement avait déjà décidé le 7 octobre de rendre obligatoire le port du masque à l'extérieur sur tout le territoire.