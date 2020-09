Restrictions contre le Covid-19 à Marseille : "L'absence de concertation est une folie", dénonce Renaud Muselier

Le président de la région PACA estime que l'analyse que le gouvernement fait de la crise sanitaire, tout comme la façon dont les décisions sont prises et la cible définie sont "mauvaises".

Après les annonces par Olivier Véran mercredi 23 septembre de la fermeture des bars et restaurants de Marseille pour lutter contre le Covid-19, le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Renaud Muselier, dénonce ce jeudi une "décision unilatérale" et "incompréhensible" du ministre de la Santé. Dans un message adressé à franceinfo, Renaud Muselier pointe "une mauvaise méthode" et estime que "l'absence de concertation est une folie".

L'élu Les Républicains rappelle qu'après "une première salve de décisions" le 25 août (fermeture des bars et restaurants à 23 heures, horaire repoussé à 00h30 le 5 septembre), "de nouvelles mesures fortes et contraignantes" avaient été prise le 15 septembre après concertation. Neuf jours plus tard, Renaud Muselier n'admet pas les décisions annoncées jeudi, prises cette-fois, selon lui, sans concertation.

Pour étayer son opposition au ministre, Renaud Muselier affirme que "dans les hôpitaux de Marseille, les efforts commençaient à produire leurs effets". Il souligne notamment que "le taux de positivité" était en baisse, de même que "le nombre de cas positifs détectés" et "le nombre de prises en charge par le SAMU". Le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur déclare également que dans "la région sud" le taux de reproduction du virus est le plus bas de France."Sur la carte affichée par le ministre hier, c’était même la seule région en vert."

Une "mauvaise" gestion de la crise

Renaud Muselier estime par ailleurs que la situation "est au moins aussi inquiétante ailleurs" notamment à Paris, Lyon, Toulouse, Lille et Rouen, avec des taux de positivité proches de ceux de Marseille et des Bouches-du-Rhône. Et il juge également que "les bars et les restaurants ne sont pas les principaux propagateurs du Covid".

Il reconnaît que "rien n’est encore gagné" et appelle à rester "responsables et concentrés". Mais selon l'élu LR, "la situation sanitaire est trop grave pour la relativiser ou l’exagérer". Il estime que l'analyse que le gouvernement fait de la crise sanitaire, tout comme la façon dont les décisions sont prises et la cible définie sont "mauvaises". "L’absence de concertation est une folie", ajoute Renaud Muselier.

Puisque notre avis ne nous est plus demandé, je ne serai plus représenté dans les réunions en Préfecture.Renaud Muselier, président de la région PACAà franceinfo

Le président de la région PACA annonce son intention de faire des propositions d’ici dimanche pour "apporter des solutions". "On ne peut plus se tromper de décisions, nous devons vivre avec le virus dans notre région. Nous devons sauver les entreprises, les artisans et les salariés dans cette crise économique, et tout faire pour éviter une crise sociale porteuse de souffrance et d’angoisse", conclut Renaud Muselier.