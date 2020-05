Réouverture du centre Beaugrenelle : "On aura en permanence au maximum 4 200 personnes dans le centre commercial", assure son directeur

Le tribunal administratif a autorisé cette réouverture parce que le centre commercial parisien a réussi à prouver que la surface à l’intérieur de l’établissement était en fait inférieure à 40 000 mètres carré.

Alors que le centre commercial Beaugrenelle, dans le 15e arrondissement de Paris, a été autorisé mardi à rouvrir ses portes par le tribunal administratif malgré la fermeture des lieux de 40 000 mètres carré et plus pendant la pandémie de coronavirus, son directeur Samuel Sapelier assure ce mercredi sur franceinfo que le site rouvre dès ce jour mais qu’il y "aura en permanence au maximum 4 200 personnes" à l’intérieur.

"On a prévu, pour suivre la recommandation du gouvernement, une jauge maximale. On aura en permanence au maximum 4 200 personnes dans le centre commercial. On suit ça via des capteurs au niveau des portes qui sont reliés à un outil avec des messages d'alerte dès lors qu'on se rapproche de cette jauge", explique le directeur, assurant que cette jauge maximale ne serait atteinte que les weekends et qu’ils mettront "tout en place pour bien faire attendre les gens".

Même à l'intérieur du centre commercial, le port du masque est obligatoire et on en donnera gratuitement à tous nos clients. Nous avons par ailleurs mis en place toutes les mesures de distanciation sociale nécessaires.Samuel Sapelierà franceinfo

Le tribunal administratif a autorisé cette réouverture parce que le centre a réussi à prouver que la surface à l’intérieur de l’établissement était en fait inférieure à 40 000 mètres carré : "Beaugrenelle n'a pas une configuration de centre commercial. On a une partie des enseignes qui donnent directement sur l'extérieur pour une surface de 7 300 mètres carrés. Et donc, en déduisant cette surface, on arrive à une surface totale des deux bâtiments de 38 000 mètres carrés. En plus de ça, on a pris la décision de fermer la passerelle qui relie ces deux bâtiments [le centre est constitué de deux bâtiments de chaque côté de la rue Linois], c'est ce qui fait qu'on est bien en dessous de cette norme de 40 000 mètres carré", détaille le directeur.

"100 personnes ont répondu en urgence pour être présents"

Par ailleurs, Samuel Sapelier se félicite que "plus de 100 personnes ont répondu en urgence pour être présents aujourd’hui" sur le site pour le nettoyer, en assurer la sécurité, et il assure qu’une "grande partie des enseignes rouvrent dès aujourd’hui. Il y a énormément d’enthousiasme de cette réouverture qui était attendue depuis des semaines par nous, mais surtout par nos commerçants énormément impactés pendant ces deux mois de fermeture. C'est pour eux qu'on s'est battu, qu'on a bataillé pour avoir cette réouverture. (…) Le principal, c'était de permettre à nos clients et à nos commerçants de se retrouver dès que possible".