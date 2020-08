Rentrée scolaire : la prérentrée masquée des enseignants

Pour cette réunion de prérentrée du lundi 31 août, un sujet intéresse tout particulièrement ces 50 professeurs et membres du personnel d’établissement : le protocole sanitaire. Malgré un protocole strict, de nombreuses questions restent en suspens. “Les réunions parents-profs seront-elles maintenues ?” ou encore “Y a-t-il des consignes ou des restrictions quant aux voyages scolaires ?”



Des casse-têtes à résoudre

Demain, c’est la rentrée des 6e, et elle s’annonce plus stressante que d’ordinaire. “On est inquiet. Il est clair que l’on va avoir un peu plus de 600 élèves dans l’établissement ”, commente Jean-Pierre Cornilleau, professeur d’éducation physique et sportive. Chaque discipline a ses propres casse-têtes à résoudre. Les professeurs de sport, par exemple, devront gérer la désinfection du matériel et veiller à faire faire de la gymnastique en restant à bonne distance.

Le JT

Les autres sujets du JT