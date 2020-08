Rentrée scolaire : élèves et professeurs partagent leurs inquiétudes

M. Arribe, V. Piffeteau, L. Krikorian, C. Gindre

M. Arribe, V. Piffeteau, L. Krikorian, C. Gindre France 3 France Télévisions

Laura a 11 ans et elle est impatiente de faire ses premiers pas en sixième. La rentrée est stressante, forcément, surtout qu’elle n’a pas pu visiter son collège à cause de l’épidémie, mais c’est surtout le virus qui l’inquiète. "J’ai peur de le transmettre à mes proches, à ma famille, mais on ne va pas dire que je suis dans une situation de panique", confie la future collégienne.



La rentrée soulève des questions

Du côté des enseignants aussi, cette rentrée soulèvent des questions. Marine Ochando est professeure de physique chimie au collège. Elle a peur qu’après le confinement et les cours à distance, les élèves n’aient pas les mêmes acquis. Par ailleurs, elle craint de ne pas pouvoir maintenir les cours pratiques. "Si on enseigne la physique chimie avec juste des notions théoriques (…), c’est un peu barbant", affirme-t-elle.

