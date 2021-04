Rentrée des classes : protocole sanitaire strict pour les maternelles et primaires

La rentrée aura lieu lundi 26 avril pour les élèves de maternelle et primaire. En revanche, si un cas de Covid-19 est déclaré dans une classe, elle devra fermer. Le protocole sanitaire reste en effet très strict : les cas contacts, soit les autres élèves de la classe et le professeur, devront s’isoler pendant sept jours. Cette mesure était déjà appliquée avant le confinement, dans les 19 départements les plus touchés par l’épidémie. Entre le 29 mars et le 2 avril, en conséquence, 11 272 classes avaient dû fermer, soit trois fois plus que la semaine précédente.

Le gouvernement mise sur les tests salivaires

Cette règle n’est pas adaptée aux collèges ou aux lycées, selon Bruno Bobkiewicz, secrétaire nationale du Snpden Unsa. “Ces mesures sont évidemment très contraignantes, à la fois sur le fonctionnement quotidien de l’établissement, mais aussi sur l’éviction des élèves, la recherche des cas positifs, des cas contacts, c’est très lourd en termes de gestion”, explique-t-il. Le gouvernement mise sur les tests salivaires pour les plus petits, avec un objectif de 400 000 tests par semaine.