Reims : la dernière droguerie de quartier reste ouverte

À Reims (Marne), la dernière droguerie de la ville, un commerce de proximité qui rend des services, ne va pas tout de suite fermer. Le départ à la retraite de sa gérante est reporté d’un an pour le plus grand bonheur des habitants du quartier.

À Reims (Marne), la droguerie est une affaire familiale ouverte depuis plus de 50 ans. Florence Sipili, la gérante, a racheté ce commerce à ses parents en 1990. Après 32 ans de bons services, l’heure de la retraite a sonné, mais Florence n’a pas encore entamé les démarches. "J’ai fait une bonne année 2021, j’ai bien travaillé. Les clients me réclamaient tellement (...) je n’étais pas prête à partir non plus", confie-t-elle.



Les clients demandent conseil à Florence

Les clients sont très attachés à cette boutique et le petit-fils de Florence aussi. Il prête main forte à sa grand-mère quand son école est fermée à cause du Covid-19. "Je fais les colis, j’essaie d’apprendre un peu les produits, je fais la caisse. C’est amusant", indique-t-il. Les clients se succèdent et tous demandent conseil à Florence, car elle connaît ses produits sur le bout des doigts.