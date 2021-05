Recrutement : 10 000 emplois à destination des jeunes pour la saison estivale

D. Lachaud, C. Barbaux, A. Etienne, M. David, O. Lévesque, M. Petitjean, M. Birden, F. Cardoen

Les grandes enseignes s’investissent pour recruter des jeunes, à l’approche de l’été. Plus de 10 000 emplois sont à pourvoir, tous secteurs confondus.

Grande distribution, enseignes d’électronique, banques ou agences d’intérim... Ces secteurs cherchent à recruter des jeunes à l’approche de l’été. Sous l’impulsion d’une trentaine de patrons de grands groupes, 10 000 emplois saisonniers viennent d’être publiés sur la plateforme Un jeune, une solution. Il s'agit d'aider les jeunes à trouver un job d’été, un défi de taille, après des mois de crise sanitaire et économique. "J’ai envoyé cinq, six candidatures différentes, mais je n’ai toujours pas de réponse", déplore un jeune homme face aux caméras de France Télévisions, lundi 31 mai.

L’envie et la motivation sont essentielles

Dans une enseigne de loisirs, certains postes sont très prisés, comme le rayon téléphonie, par exemple. Du côté d’une agence d’intérim, le recrutement est aussi ouvert, et les entretiens se déroulent en visioconférence. Pour Marie Bonnet, consultante en recrutement chez Manpower, l’envie et la motivation sont des qualités essentielles qu’un candidat doit mettre en valeur, encore plus que ses potentielles expériences.