Rapport au travail : "Un an de pandémie a fait le travail de 20 ans de politique libérale", estime Fabien Roussel (PCF)

Un vidéaste dénommé Papacito a publié une vidéo dans laquelle il tire avec une arme à feu sur un mannequin, notamment affublé d'un tee-shirt portant la mention "Je suis communiste" et d'une casquette estampillée d'un marteau et d'une faucille. "C'est inadmissible. Ce climat de violence est insupportable. Stop, moi je suis candidat à la présidence de la République pour la paix sociale, la justice sociale. J'ai saisi lundi le procureur de la République, je vais porter plainte. J'espère que le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin va réagir", commente mardi 8 juin dans les "4 Vérités" Fabien Roussel.

Fabien Roussel ne partage pas les propos de Jean-Luc Mélenchon, le candidat LFI à la présidentielle, qui ont fait polémique. Le secrétaire national du PCF "les trouve particulièrement inappropriés et inutilement angoissants".

Roussel craint des contrats à la tâche

La crise du Covid-19 a modifié le rapport au travail. "J'ai le sentiment qu'un an de pandémie a fait le travail de 20 ans de politique libérale. Je crains que ne se développe demain du télétravail à outrance sans encadrement, une uberisation de la société, je crains le développement des contrats à la tâche individuels, à la journée ou à la semaine alors que le CDI nous protège et permet de nous projeter dans la vie", affirme le député communiste du Nord.

Il faut, selon lui, "permettre la retraite à 60 ans pour ceux qui ont cotisé 37,5 ans et qu'ils puissent profiter de leurs années de retraite et qu'on puisse embaucher les jeunes qui attendent pour travailler, voilà une réforme progressiste et finançable en taxant par exemple les revenus financiers". Autre exemple de financement : "Si on met l'égalité salariale hommes /femmes en place, ça rapporte cinq milliards d'euros à l'État et c'est une mesure de justice et d'égalité", assure Fabien Roussel, le patron du PCF qui conclut : "Si Emmanuel Macron entend mettre ce qu'il comptait faire en tant que président au service des riches et du capital, il risque de continuer de fracturer le pays alors que je souhaite le réparer".