Purificateur d'air : sont-ils efficaces contre le Covid-19 ?

Pour lutter contre le Covid-19, les purificateurs d'air ont le vent en pourpre. Comment fonctionne cette technologie, est-elle efficace ? "L'appareil aspire l'air ambiant ensuite il le filtre en débarrassant des particules en suspension dont les virus et enfin il rejette cet air purifié dans la pièce", explique la journaliste Florence Griffond, sur le plateau du 19/20. D'après une étude réalisée par un laboratoire français sur des modèles de purificateurs d'air installés dans des cantines de la région Auvergne-Rhône-Alpes, les filtres piègent les virus avec une efficacité de plus de 99%. "Les particules virales capturées meurent au bout de 48 heures", explique Florence Griffond qui nuance, "cette étude a été réalisée en laboratoire et non pas en conditions réelles".



Privilégier les filtres labellisés "haute efficacité"

En 2017 l'agence de sécurité sanitaire (ANSES) a estimé que l'efficacité en conditions réelles n'est "pas démontrée". Si toutefois vous souhaitez investir dans un purificateur d'air, il est préférable de privilégier les appareils avec un filtre à air labellisé "haute efficacité". "Ils ont intérêt dans des pièces qui ne peuvent pas être aérées facilement à condition d'en positionner suffisamment", rapporte la journaliste. Leur présence ne dispense pas de l'application des gestes barrières car ils ne peuvent rien faire contre la transmission du virus par gouttelettes et par les mains.