Présidentielle 2022 : les électeurs pourront aller voter sans masque

Dans un bureau de vote, ce sont les derniers préparatifs. Avec le Covid-19, les panneaux en plexiglas ont été installés afin de protéger les électeurs, car tout le monde pourra venir voter sans masque, vacciné ou non. "On fait quand même confiance au bon sens, c’est-à-dire, si on sait qu’on a le covid, j’imagine qu’on vient avec un masque, on fait attention", rappelle Olivier Thomas, maire de Marcoussis (Essonne).



Les bureaux de vote s’organisent selon les mesures sanitaires

Les bureaux de vote devront être aérés régulièrement et les entrées et sorties seront séparées afin d’éviter toute proximité. À Marsarc, dans la Creuse, le parcours a été modifié. "Compte tenu des conditions sanitaires, on a essayé de faire un circuit plus court", détaille Daniel Dumas, le maire de la ville. Tous les électeurs devront avoir accès à un point d’eau et à du gel hydroalcoolique. Dans le Jura, une maire a décidé d’exiger le port du masque, car "l’épidémie reprend du terrain".