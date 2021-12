Premier League : Patrick Vieira testé positif au Covid-19

L'entraîneur français de Crystal Palace, Patrick Vieira, a été testé positif au Covid-19 et ne sera donc pas sur le banc de son équipe pour le match contre Tottenham, ce dimanche à 16h00, ont annoncé les Eagles. "L'adjoint Osian Roberts remplacera Vieira pour le match prévu aujourd'hui", ont ils ajouté.

We can confirm that Crystal Palace manager Patrick Vieira is self-isolating after returning a positive test for Covid-19, and will be absent from the touchline for today’s match against Spurs.



Assistant manager Osian Roberts will deputise for Vieira for today’s match.#CPFC pic.twitter.com/nBNmkLlxMG