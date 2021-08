Polynésie française : les hôpitaux sont débordés face à l'afflux de patients Covid

À l'hôpital de Papeete, à Tahiti, il n'y a plus de place ; des lits sont donc installés en urgence dans le hall d'entrée. "Il nous faut créer des nouveaux lits à partir de rien, explique Alexis Goubert, directeur adjoint du CHPF de Papeete. Il nous faut permettre l'accueil de patients si on a encore des journées, des nuits, comme on a pu connaître ces derniers jours." Les hôpitaux sont saturés, submergés par les malades du Covid-19.

"Médecine de guerre"

Des patients sont installés dans des tentes, à l'extérieur ; d'autres le sont dans des bureaux, ou dans la salle de repos du personnel. Une salle de réveil a même été transformée, en 24 heures à peine, en unité de réanimation. Les soignants n'avaient jamais vu une telle situation. "On est vraiment dans une situation de type médecine de guerre", affirme la docteure Mélanie Travetet, médecin urgentiste au CHPF de Papeete. Les malades sont de plus en plus nombreux, et sont en majorité non-vaccinés. Pour leur venir en aide, des renforts sont déjà arrivés de Nouvelle-Calédonie, et d'autres sont attendus de métropole dans la semaine du lundi 23 août.