Picardie : l’épidémie de Covid-19 frappe certains territoires ruraux

À l’école élémentaire de Chaulnes (Somme), trois classes ont été fermées cette semaine à cause de cas de contamination au Covid-19. "On se demande s’ils ne devraient pas fermer les écoles, ça commence à faire beaucoup, tous les jours ça monte un peu", réagit un parent d’élève, mercredi 31 mars. Dans toute l’intercommunalité, les chiffres s’envolent : le taux de positivité des tests a atteint 15,7%, un record dans les Hauts-de-France. Le taux d'incidence a grimpé à 921 cas pour 100 000 habitants, plus de deux fois celui du département.

Des chiffres incompréhensibles

Philippe Cheval, le président de la communauté de communes Terre de Picardie, ne comprend pas ces taux extraordinairement élevés "alors qu’on était en queue de peloton et on était bien placé". "J’admets qu’on joue un peu les pompiers sans trop savoir où on va, parce qu'on est un peu démunis et sans information", ajoute-t-il. Les pharmacies sont assaillies d’appels pour des dépistages, qui ont triplé depuis quelques semaines.