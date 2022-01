Pilule anti-Covid : "Ce traitement permet de réduire de 88 % le risque d’hospitalisation", indique Damien Mascret

"Ce sont des pilules qui vont effectivement empêcher le virus de se multiplier. Il y a quand même un impératif, c’est qu’il faut le donner dans les cinq jours qui suivent un test positif", précise Damien Mascret. Ce traitement contre le Covid-19 permet de réduire de 88 % le risque d’hospitalisation. Il est possible de le prendre même en n’étant pas vacciné.

Perte du goût et diarrhées

"Attention, tempère toutefois Damien Mascret, il y a des pays comme le Canada, qui ont vu venir un comportement un petit peu inapproprié (…) et le réservent aux plus de 80 ans qui ne sont pas vaccinés ou aux plus de 60 ans qui sont éloignés et pas vaccinés. On va voir ce que va décider la France dans quelques jours", indique le médecin Damien Mascret, sur le plateau de France 2. Il peut également y avoir des effets secondaires, "comme une perte du goût pendant cinq jours, des diarrhées aussi", précise le journaliste santé. Il incite à la prudence, car ce traitement anti-Covid, appelé Paxlovid, "peut interagir avec d’autres médicaments".

