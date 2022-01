"Si nous arrivons au pouvoir, le pass vaccinal sera supprimé", a déclaré le président du Rassemblement national (RN), Jordan Bardella, lundi 17 janvier sur franceinfo, au lendemain de l'adoption définitive du projet de loi qui prévoit ce dispositif. Pour lui, "le pass vaccinal est une mesure politique et non une mesure sanitaire". Il se dit aussi "totalement opposé à l'idée de faire comme le souhaite le président de la République, d'emmerder les non-vaccinés".

"On vit dans un État où on demande aujourd'hui à des restaurateurs qui ont de plus en plus de mal à travailler, à s'approvisionner, à trouver des employés, à trouver de la main d'œuvre, de remplir des missions de police et d'aller contrôler les pièces d'identité de leurs clients, alors même que la police municipale n'a pas le droit de faire des contrôles d'identité des Français", a-t-il dénoncé. S'il peut relever l'identité d'un individu lorsqu'il constate une contravention, un agent de police municipale n'est en effet pas autorisé à mener des contrôles d'identité.

"Pardon, de m'inquiéter d'un régime politique dans lequel il y a des décrets qui sortent pour empêcher aux Français de boire ou de manger dans les trains." Jordan Bardella, président du Rassemblement national à franceinfo

"La question, c'est : est-ce que ces restrictions de libertés sont proportionnées ou non ?, interroge Jordan Bardelle. À mon sens, elles sont disproportionnées parce que [le variant] Omicron est peut-être plus contagieux, mais il est beaucoup moins dangereux que [le variant] Delta", a-t-il ajouté. Pour lui, "il faut apprendre à vivre avec".