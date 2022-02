Pass vaccinal : à partir du 15 février, il sera désactivé pour les Français n’ayant pas effectué leur dose de rappel

Centre ouvert le dimanche, horaires élargies, piqure sans rendez-vous... À Metz (Moselle) tout a été mis en place pour éviter les désactivations de pass. "Je me suis dit : ‘Mince le 15, c’est la semaine prochaine’ et là je me suis dit [qu']il fa[llait] vraiment que je le fasse maintenant", avoue une femme. En effet, à partir du mardi 15 février, les règles changent. Le délai pour la dose de rappel passe de sept à quatre mois, et le certificat de rétablissement après une infection se valide non plus après six mois, mais quatre.

Moins de 150 000 doses de rappel par jour

Résultat : 4 à 5 millions de Français devraient voir leur pass se désactiver. Mais cette menace ne fait pas remonter le nombre de vaccinations. En début d’année, plus de 500 000 personnes recevaient chaque jour leur troisième dose, contre moins de 150 000 personnes en février. Il faut sept jours pour que le pass soit réactivé après une dose de rappel. Pour les 16-17 ans, le rappel est recommandé, mais non obligatoire.