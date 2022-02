Covid-19 : une évolution encourageante de l’épidémie

En Europe, et notamment en France, l’épidémie de Covid-19 semble peu à peu reculer dimanche 6 février. Des restrictions devraient être prochainement levées dans l’Hexagone.

L’épidémie de Covid-19 continue sa lente décrue en France dimanche 6 février. Depuis deux semaines, elle semble enfin commencer à reculer. Depuis trois mois, le nombre de contaminations augmentait de manière exponentielle mais, depuis le pic du 24 janvier, le nombre cas positifs baisse continuellement. 155 439 contaminations ont eu lieu lors des dernières 24 heures. Une semaine plus tôt, on en décomptait 249 448. À l’inverse, le nombre d’hospitalisations est en constante hausse depuis un mois. Des patients plus nombreux à l’hôpital mais qui présentent des formes moins graves. Depuis trois semaines, le nombre de patients en réanimation baisse presque continuellement.

Une levée de certaines restrictions

De plus en plus de pays européens lèvent une partie de leurs restrictions. En Italie, les mesures de quarantaine concernant les voyageurs ont été levées mais le pays conserve son pass vaccinal pour les loisirs. Le pass sanitaire a été supprimé en Catalogne (Espagne), tout comme les jauges dans les lieux publics. Pour ce qui est du Danemark, toutes les restrictions y ont été levées depuis le début du mois. En France, il faudra attendre le 16 février prochain pour voir la réouverture des discothèques et la fin de l’interdiction de consommer dans des lieux clos. Le pass vaccinal restera en vigueur jusqu’à nouvel ordre.