Covid-19 : la vaccination en chute libre

Dans les centres de vaccination, c’est le grand calme. Depuis plusieurs semaines, à Strasbourg (Bas-Rhin), un des centres tourne au ralenti. "Nous avons 139 rendez-vous avec Doctolib et il faut savoir que sur le centre de vaccination de grande capacité de Strasbourg, on peut aller jusqu’à 2 000 doses par jour", confie le capitaine Claude Boehm, chef du vaccinodrome SDIS 67.

Décrue dans les hôpitaux

Les courbes sont claires : les injections de doses de rappel ont diminué et stagnent à un niveau bas. Comment l’expliquer alors que plus de quatre millions de Français pourraient perdre leur pass vaccinal dès mardi 15 février ? Par la communication du gouvernement ? La semaine dernière, Gabriel Attal, porte-parole de l’exécutif, évoquait la fin du pass vaccinal. Pour le gouvernement, la décrue dans les hôpitaux, y compris dans les services de réanimation, ne justifie bientôt plus des mesures aussi contraignantes que le pass vaccinal.