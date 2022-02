Convoi de la liberté : arrivée prévue en fin de soirée à Paris

L'un des convois les plus importants des "convois de la liberté" s'est regroupé en début de soirée, vendredi 11 février, à Troyes (Aube). Le journaliste Madjid Khiat est présent sur place.

Quel est l'objectif des participants aux convois de la liberté, vendredi 11 février ? "Ce convoi du Sud-Est est en train de se regrouper, les véhicules sont arrivés au fur et à mesure et le départ ici est prévu à 21 heures. On nous dit, du côté des organisateurs (…) peut-être que ce convoi ira à Fontainebleau, pour ne pas s'opposer frontalement aux forces de l'ordre", rapporte le journaliste Madjid Khiat, en direct de Troyes (Aube).

Pas de blocage à Paris dans la soirée, assurent les participants

Certains participants du convoi de la liberté souhaitent malgré tout pénétrer dans la capitale, afin de manifester. "Ils nous garantissent qu'ils ne souhaitent pas bloquer la capitale ce soir", poursuit le journaliste. Les équipes de France Télévisons suivront avec attention les actions du mouvement dans les prochaines heures.