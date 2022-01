Pass vaccinal : les menaces de mort sur les députés se multiplient depuis le début de l'année

Plus de 100 000 personnes ont manifesté samedi 8 janvier contre le pass vaccinal. Dans les cortèges, les plus radicaux appellent à des actions violentes. Depuis plusieurs semaines, des parlementaires ont reçu des menaces de mort pour leur soutien à la politique sanitaire du gouvernement.

Les élus sont de plus en plus nombreux à faire l'objet de violences de la part des "antivax" les plus radicaux. Les députés LREM sont les premiers visés, et de plus en plus souvent menacés de mort. Yaël Braun-Pivet, présidente (LREM) de la commission des lois à l'Assemblée nationale, a reçu une lettre de menace il y a trois jours, après le vote du projet sur le pass vaccinal. "Le feu, c'est bien, quand tu dors (…) regarde toujours devant derrière. Tes bâtards aussi vont trinquer", peut-on y lire.

Le gouvernement demande aux préfets de renforcer la surveillance des élus

Visé également par des menaces, Jacques Maire, député (LREM) des Hauts-de-Seine, fait désormais l'objet d'une protection policière rapprochée. "On sent une vague monter", remarque-t-il. Depuis le débat sur le projet de pass vaccinal, les violences se sont intensifiées. "Je pense sérieusement a à te décapiter", a également reçu Agnès Firmin Le Bodo, députée (Agir ensemble) de Seine-Maritime. Depuis le 1er janvier 2022, 28 députés ont reçu des menaces de morts. En 2021, 200 faits similaires ont été recensés. Le phénomène a pris une telle ampleur que le gouvernement a demandé aux préfets de renforcer la surveillance des élus.