Pass sanitaire : quelles sont les règles dans les hôtels et campings ?

Le pass sanitaire est demandé depuis le 21 juillet dans tous les campings dotés d'une piscine, d'espaces d'activités ou de restauration. Le contrôle est réalisé seulement à l'arrivée des campeurs. Dans un camping de La Grande​ Motte (Hérault), cela ne rassure pas tout le monde. "Mon mari n'est pas vacciné, il a fait une dose avant de partir, donc il a fait un antigénique avant de venir et on lui a demandé à l'accueil. Il est arrivé il y a une semaine, depuis il est sorti du camping et on ne lui a rien demandé", raconte une vacancière, qui estime ce fonctionnement "illogique".



Un manque d'informations qui vire au casse-tête

Le directeur du camping est satisfait après plus d'une semaine de mise en place. "C'est plutôt bien passé finalement dans l'esprit des clients et au niveau des équipes. Ce n'est pas ce qu'on imaginait en perte de temps et surcharge de travail", raconte Pascal Besse. Mais une gérante d'hôtel est fébrile : à partir le lundi 9 août, l'extension du pass sanitaire pourrait obliger les clients à montrer patte blanche pour accéder à la salle de petit-déjeuner. "On attend un décret qui va arriver dans je ne sais pas combien de temps", déplore Caroline Leguide.