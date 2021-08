Pass sanitaire : Olivier Véran annonce des ajustements

Le pass sanitaire sera obligatoire dans davantage d’endroits dès lundi 9 août. Il sera exigé pour accéder aux bars, aux restaurants, aux moyens de transports, aux lieux de culture, etc. Olivier Véran annonce, dimanche 8 août, quelques assouplissements, pour rendre cette contrainte plus vivable. Désormais, un test négatif sera valable 72 heures, au lieu de 48 heures. Et un autotest sera reconnu s’il est effectué par un professionnel de santé.

Une forte amende de 750 euros

Mais à partir de lundi, présenter un faux QR Code sera passible d’une forte amende de 750 euros. Le ministre de la Santé revient également sur les soignants qui participaient aux manifestations anti-vaccins et anti-pass sanitaire de samedi. Pour lui, “un soignant antivax est un non-sens. Quand son métier est de soigner et de protéger des vies, on ne peut pas s’inscrire dans ce processus”.