Pass sanitaire : les contrôles se multiplient dans les restaurants

Plus question de s’accouder au comptoir d’un bar pour prendre son café du matin. Depuis le début de l’année 2022, le nouveau protocole sanitaire qui s’applique aux bars et aux restaurants interdit la consommation debout. Et les clients sont fatalistes : “Ça change tous les jours. On est un peu perdus. On ne sait plus ce qu’on a le droit de faire”, se lamente une consommatrice d’un bar d’Antibes (Alpes-Maritimes).

182 000 faux pass sanitaires en France ?

Les contrôles de police pour veiller au respect des nouvelles règles sont très nombreux dans le département des Alpes-Maritimes. À Nice, une patrouille vérifie la validité des pass sanitaires des clients assis aux terrasses de cafés. Les agents s’assurent également que les restaurateurs effectuent bien les contrôles. Fin 2021, le ministère de l’Intérieur a estimé à 182 000 le nombre de faux pass sanitaires qui circulaient en France.