Pass sanitaire en entreprise : la mesure temporairement abandonnée dans le projet de loi

Le pass sanitaire en entreprise ne figurera pas dans le projet de loi sur le pass vaccinal. En direct de Matignon, mardi 21 décembre, la journaliste Valérie Astruc précise que si le projet n’est pas pour autant abandonné, le gouvernement a revu sa position. "Ce n’est plus la priorité. L’hostilité des syndicats et patronats et de la classe politique aujourd’hui incite le gouvernement à temporiser", explique-t-elle. Plus précisément, le gouvernement doute de la faisabilité de cette mesure et de sa validité juridique.

Une possible extension du pass sanitaire en entreprise

Pour autant, la mesure pourrait être réintroduite par les députés de la majorité, lors de l’examen du projet au début du mois de janvier. "Certains parlementaires réfléchissent à étendre ce pass sanitaire à certains secteurs d’activités", ajoute Valérie Astruc, alors qu’il est aujourd’hui déjà obligatoire pour le personnel travaillant dans les bars et restaurants, notamment.