Pass sanitaire : ce qui vous attend à partir du lundi 9 août

Dès lundi 9 août, il va falloir dégainer son téléphone ou son document avec le précieux QR code faisant office de pass sanitaire. Celui-ci correspond à un schéma vaccinal complet ou à un test négatif de moins de 72 heures et non plus 48 heures. Le pass sanitaire sera contrôlé pour les déplacements de longue distance dans les avions et les trains TGV et Intercités. “Comme ça, on voit qui sont les gens vaccinés. C’est comme ça que l’on arrivera à s’en sortir”, commente une femme. “Je ne partirai pas en vacances. C’est un choix que je fais parce que je ne veux pas me faire vacciner. Il est normal que j’assume les conséquences de cette décision”, lâche un homme.

Au restaurant, à l’hôpital

Pour effectuer un long voyage en bus, il faudra également présenter son pass. Un nouveau réflexe à adopter également dans les cafés et les restaurants, y compris en terrasse. Le pass vous sera également demandé pour entrer dans un hôpital, si vous êtes un patient non-urgent ou un visiteur.