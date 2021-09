Gers : le département lève l'obligation du port du masque dans les lieux soumis au pass sanitaire

C. Fréchinos, E. Foissac, C. Bénétreau

À Auch (Gers), sur les terrasses des restaurants, clients et serveurs ne portent plus le masque. Le pass sanitaire est désormais le seul sésame pour accéder à un restaurant gersois. "C'est une bonne nouvelle, on retrouve la liberté", sourit une cliente. Avec un taux d'incidence inférieur à 50 pour 100 000 habitants, le département du Gers est le meilleur de la région. Il est désormais le premier à suspendre le port du masque dans tous les lieux où le pass sanitaire est obligatoire.

D'autres départements pourraient bientôt suivre l'exemple

Pour les gérants d'établissements, c'est une petite révolution. "On n'a plus à leur (les clients, ndlr) dire, donc c'est très bien", lance un restaurateur, soulagé. "C'est une façon de revivre, c'est le jour d'après", poursuit un autre. Cet assouplissement reste cependant à l'appréciation des propriétaires des lieux. La mairie d'Auch a décidé de maintenir le port du masque dans les musées municipaux. L'Aveyron, le Tarn, le Lot et la Lozère pourraient bientôt suivre l'exemple du Gers.