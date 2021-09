DIRECT. Gestion de la crise du Covid-19 : l'ancienne ministre de la Santé Agnès Buzyn mise en examen pour "mise en danger de la vie d'autrui"

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #COVID_19

: "Je ne pense pas que ce soit dans les tribunaux qu'on va régler les problèmes", déclare de son côté le chef de file du PCF, Fabien Roussel, sur franceinfo. "Je pense que l'on doit plutôt tenir compte de ce qui se passe dans le pays, des mobilisations en cours", ajoute le candidat à l'élection présidentielle, faisant allusion aux manifestations contre le pass sanitaire.

: Après la mise en examen d'Agnès Buzyn, la majorité vole au secours de l'ancienne ministre de la Santé. "Tous les gouvernements ont fait de leur mieux, et peut-être même en France plus qu'ailleurs, quand on regarde l’Amérique latine ou les États-Unis", plaide sur franceinfo Sacha Houlié, député LREM. "Cette décision crée un précédent dangereux", estime-t-il.

: Pour commencer la journée, faisons un premier rappel des principaux titres :



• Les Etats-Unis commémorent les 20 ans des attentats du 11 septembre 2001 à New York et à Washington. Cet événement a marqué l'histoire contemporaine et continue à tuer de nombreux américains, contaminés par les poussières toxiques dégagées lors de la chute des tours jumelles.



• Agnès Buzyn a été mise en examen pour "mise en danger de la vie d'autrui" dans l'enquête sur la gestion de l'épidémie de Covid-19 par le gouvernement. L'ancienne ministre de la Santé a aussi été placée sous le statut de témoin assisté pour "abstention volontaire de prendre les mesures propres à combattre un sinistre".



• Neuvième samedi de mobilisation pour les opposants au pass sanitaire. Près de 200 manifestations sont à nouveau prévues en France. A quelques jours de la mise en œuvre de l'obligation vaccinale pour le personnel hospitalier, les autorités attendent environ 170 000 manifestants dans toute la France, dont 30 000 à Paris, a fait savoir une source policière à l'AFP.



• Novak Djokovic écarte Alexander Zverev et n’est plus qu’à une victoire du Grand Chelem. Le Serbe rejoint Daniil Medvedev au dernier tour de l’US Open.