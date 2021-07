Covid-19 : les pharmaciens font face à "une explosion de demandes" de tests de dépistage

Alors que le pass sanitaire nécessite un test négatif, les pharmaciens en réalisent de plus en plus.

Philippe Besset, président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France (FSPF), a indiqué lundi 26 juillet sur franceinfo que les pharmaciens faisaient face, cet été, "à une explosion" de demandes de tests de dépistage anti-Covid pour pourvoir avoir des pass sanitaires. "Ce n'est pas plus de demandes, c'est une explosion de demandes. On était sur un schéma de 800 000 tests par semaine et on va passer à mon sens à plusieurs millions", a-t-il estimé.

"Le taux le plus élevé de tests a été fait entre Noël et le jour de l'an de l'année dernière pendant les fêtes de fin d'année, mais nous n'avions pas les vaccins à faire", poursuit Philippe Besset. Surtout qu'à partir du mois d’août, deux millions de doses du vaccin Moderna vont être livrées chaque semaine, notamment aux pharmacies. L'effort demandé aux pharmaciens est conséquent en cette période estivale : "Là, c'est : période de vacances, tests et vaccins en même temps, c'est une très, très grosse pression. Nous sommes en responsabilité, et on fera au maximum de ce que nous pouvons faire", a-t-il expliqué.

Une pression qui pourrait être plus forte encore. La Haute Autorité de santé va suivre la recommandation de l'Agence européenne du médicament et autoriser ainsi le vaccin Moderna pour les 12-17 ans. D'ailleurs, "aujourd'hui, pour la première fois, nous pouvons commander jusqu'à six flacons de vaccins Moderna" par semaine et par pharmacie au lieu d'un seul flacon, a précisé Philippe Besset. Avec 11 doses par flacon, cela fait près d'un million de doses par semaine pour les 15 000 pharmacies qui vaccinent : "Cela fait une réelle accélération", a-t-il souligné.